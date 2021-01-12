В России научились выявлять коронавирусную инфекцию за минуту
В компании пояснили, что наличие вируса COVID-19 определяется по симптоматике и трем звуковым моделям — голосу, дыханию и кашлю. Информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, после чего ее анализирует глубокая сверточная нейронная сеть
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» (Сбербанк) создала алгоритм для выявления вероятности заболевания коронавирусом в течение одной минуты.
В компании пояснили, что наличие вируса COVID-19 определяется по симптоматике и трем звуковым моделям — голосу, дыханию и кашлю. Информация о пациенте в виде звуковых файлов собирается в спектрограмму, после чего ее анализирует глубокая сверточная нейронная сеть.
В «Сбере» отметили, что нейронная система была обучена выявлять коронавирус на основе более трех тысяч образцов дыхания и кашля, полученных из российских больниц. По словам экспертов, сдача теста и получение результата занимают не более минуты.
«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер», - сообщил представитель «Сбера» РИА Новости.
В компании также сообщили о планах запустить специальное приложение с алгоритмом определения коронавируса, которое можно будет установить на смартфон.