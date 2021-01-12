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Формула обмана мэра Собянина
12 января 2021, 13:27

Следствие закрыло уголовное дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего первого вице-президента госкомпании «Роснефть» Анатолия Локтионова, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи так и не смогли найти убедительных доказательств его вины

Следствие закрыло уголовное дело против бывшего вице-президента «Роснефти»

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего первого вице-президента госкомпании «Роснефть» Анатолия Локтионова, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи так и не смогли найти убедительных доказательств его вины.

Дело против Анатолия Локтионова возбудили в 2010 году, когда он уже не работал в «Роснефти». На тот момент он был совладельцем 30% акций компании «Нафтатранс», и у него возник спор с двумя другими бенефициарами компании. последние обвинили Локтионова в попытке хищения 3,5 млн долларов.

В 2015 году полиция Краснодарского края возбудила еще одно уголовное дело в отношении Анатолия Локтионова. На этот раз его обвинили в хищении 6 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Анапе. После этого строительная фирма Анатолия Локтионова обанкротилась, сообщает «КоммерсантЪ».

Сам бизнесмен считает, что уголовные дела против него были возбуждены только с одной целью – ареста принадлежащих ему векселей «Нафтатранса» на 110 млн долларов.

Бывший топ-менеджер «Роснефти» с 2011 года проживал в Великобритании, а в 2018 году попал в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, как желающий добровольно вернуться в Россию. Дело против Локтионова закрыли только в начале 2021 года. Теперь бизнесмен намерен требовать привлечения к ответственности своих партнеров, силовиков и судей, которые имеют отношение к его делу.

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