Российских мужчин предупредили о проблемах с потенцией после заражения COVID-19
Заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков предупредил российских мужчин о возможных проблемах с потенцией из-за коронавируса, поскольку эта инфекция поражает практически все органы и ткани организма
Заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков предупредил российских мужчин о возможных проблемах с потенцией из-за коронавируса, поскольку эта инфекция поражает практически все органы и ткани организма.
В интервью изданию «Невские новости» Павел Волочков заявил, что коронавирус поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин - конвертирующий фермент. Это экспрессируется в том числе и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы.
Степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система. Однако иммунная система при уничтожении вируса может поражать также ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов. У некоторых пациентов это может вызвать импотенцию.