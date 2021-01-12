12 января 2021, 12:31
Российский миллиардер купил особняк в Англии за 2,1 млрд рублей
Речь идет об особняке Windsor Park Hall, который располагается на семи акрах (2,8 га) садов с фонтанами. В доме есть девять спален, домашний кинотеатр, бальный зал, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной
Неизвестный российский миллиардер приобрел особняк в Великобритании стоимостью 21,5 млн фунтов стерлингов (2,1 млрд рублей).
Журнал об элитной недвижимости Pripe Resi сообщает, что эта сделка стала одной из крупнейших в графстве Суррей за последние пять лет.
Речь идет об особняке Windsor Park Hall, который располагается на семи акрах (2,8 га) садов с фонтанами. В доме есть девять спален, домашний кинотеатр, бальный зал, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. На участке также есть вертолетная площадка и теннисный корт, сообщает РБК.