Российские ученые рассказали о пациентке, в организме которой нашли 18 мутаций коронавируса
Российские ученые на портале Virological.org опубликовали историю болезни пациентки с COVID-19, в организме которой коронавирус за несколько месяцев приобрел 18 новых мутаций
Российские ученые на портале Virological.org опубликовали историю болезни пациентки с COVID-19, в организме которой коронавирус за несколько месяцев приобрел 18 новых мутаций.
Специалисты рассказали о 47-летней пациентке с лимфомой и подавленным из-за химиотерапии иммунитетом. Женщина заразилась коронавирусом в апреле 2020 года, когда проходила лечение в больнице, а болела как минимум до осени. Ее ПЦР-тесты показывали положительный результат до начала сентября.
При этом коронавирус в организме этой пациентки получил 18 новых мутаций, в том числе две мутации, которые ранее были найдены у норок в Дании. Ученые отметили, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения вируса SARS-CoV-2 в одном организме. Именно в таких условиях коронавирус получает возможность изменяться необычайно быстро и эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина-человека, сообщают «Известия» со ссылкой на работу ученых.