В России впервые выделят деньги из федерального бюджета на строительство приютов для бездомных животных
Минприроды России разрабатывает проект создания сети типовых приютов для бездомных животных. Приюты впервые будут строиться на деньги федерального бюджета
Минприроды России разрабатывает проект создания сети типовых приютов для бездомных животных. Приюты впервые будут строиться на деньги федерального бюджета.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Коммерсанту», что сейчас в России создана только треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных. При этом в некоторых регионах вообще нет ни одного приюта.
Депутат также отметил, что деньги из федерального бюджета на строительство приютов выделяются впервые. Ранее такие полномочий были только у региональных властей.
«В регионах по 50–60 миллионов рублей тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам», - отметил Владимир Бурматов.
Напомним, что летом 2020 года после встречи с защитниками животных президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию сети приютов для безнадзорных животных.