Якутский шаман Габышев анонсировал свой третий поход в Москву для «изгнания Путина»
Якутский шаман Александр Габышев объявил о подготовке нового похода на Москву с целью изгнания президента Владимира Путина. Это будет уже третья попытка шамана добраться до Кремля
Якутский шаман Александр Габышев объявил о подготовке нового похода на Москву с целью изгнания президента Владимира Путина. Это будет уже третья попытка шамана добраться до Кремля.
YouTube-канал «Новости регионов» опубликовал аудиозапись разговора с шаманом, который говорит, что начнет поход на Москву в марте. «Отсюда, из Якутска, я выйду на своем белом коне. Выйду и пройду по земле предков, через Вилюйские улусы… <…> Земля предков мне силы придаст, это поверье у нас такое», - заявил Габышев.
«Дойдем до алтайских гор — это тоже место силы <…> Потом дойдем до уральских территорий, а там уже и до Москвы рукой подать», - добавил шаман.
Напомним, что первая попытка дойти до Кремля была предпринята Александром Габышевым в 2019 году. Шаман считает президента России порождением темных сил, с которыми может справиться только шаман. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и возбудили против него дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Позже шаман начал второй поход на Москву, но был задержан вместе со своими сторонниками. Летом 2020 года Габышева принудительно отправили в психбольницу, но в скором времени его выписали.