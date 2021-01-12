12 января 2021, 11:38
В России коронавирусной инфекцией за сутки заразились 22 934 человека
В России за минувшие сутки выявили 22 934 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии выросло до 3 448 203 человек
В России за минувшие сутки выявили 22 934 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии выросло до 3 448 203 человек.
Федеральный оперштаб также сообщает о 436 умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего от новой болезни в России скончались уже 62 804 человека.
В Москве вывили 4 646 новых случаев заражения за сутки, в Петербурге – 3 004, в Московской области – 1 315, в Нижегородской области – 474, в Свердловской области – 384, в Ростовской области – 390, в Воронежской области – 392, в Красноярском крае – 316.