12 января 2021, 10:57
Власти Московской области продлили часть антикоронавирусных ограничений
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился продлить дистанционное обучение в региональных вузах до 6 февраля. До этого срока социальные карты студентов останутся заблокированными. При этом учащимся колледжей с 13 января вернут льготный проезд
Власти Московской области продлили часть ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавируса.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился продлить дистанционное обучение в региональных вузах до 6 февраля. До этого срока социальные карты студентов останутся заблокированными. При этом учащимся колледжей с 13 января вернут льготный проезд.
Социальные карты лиц старше 65 также будут заблокированы до 6 февраля. Для них сохраняется режим самоизоляции.
Часть антиковидных ограничений в Подмосковье с 13 января, напротив, отменяется. Например, при заселении в гостиницы гостям не нужно предоставлять результат теста на коронавирус, но термометрия на входе останется обязательной. Измерять температуру продолжат также в ресторанах и барах.