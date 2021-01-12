Жители Камчатского края сняли на видео взрыв метеорита
Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, что метеорит видели на западном побережье Камчатки 11 января в 8.09 по местному времени
В небе над Камчатским краем разрушился метеорит. Вхождение космического объекта в атмосферу Земли сняли на видео местные жители.
Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал РИА Новости, что метеорит видели на западном побережье Камчатки 11 января в 8.09 по местному времени. Перед разрушением метеорит двигался в плотных слоях атмосферы 55 секунд.
Согласно предварительным оценкам ученых, диаметр метеорита составлял не менее 10 метров. При этом энергия его взрыва оценивается в 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Напомним, что в мае 2020 года в Красноярском крае камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы местных жителей сняли падение яркого метеорита. В 2013 году метеорит упал на территории Челябинской области, после чего ударной волной выбило окна в сотнях зданий.