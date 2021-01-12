В Иркутске зафиксировали несколько подземных толчков после землетрясения в Монголии
В ведомстве также сообщили, что в регионе разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет. При этом местные жители в Facebook пишут, что слышали «треск конструкций»
В Иркутске во вторник, 12 января, около 5:35 местного времени (00:35 мск) ощущались сильные подземные толчки после землетрясения в Монголии.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили РИА Новости, что мощность подземный толчков в Монголии составила 8,7 баллов, а в Иркутске - до 5 баллов.
В ведомстве также сообщили, что в регионе разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет. При этом местные жители в Facebook пишут, что слышали «треск конструкций».
В Институте земной коры СО РАН сообщили, что в течение двух часов после основного толчка с эпицентром в районе озера Хубсугул в Монголии было зарегистрировано восемь афтершоков с мощностью от 5,2 до 4,4 балла.
Губернатор области Игорь Кобзев поручил главам муниципальных образований проверить состояние всех зданий после землетрясения.