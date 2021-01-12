Власти Мальты назвали имена российских получателей «золотых паспортов»
Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «гражданство в обмен на инвестиции» в 2019 году. Мальтийские паспорта тогда получили более 3 тысяч человек, из которых 300 человек – это россияне и выходцы из бывших советских республик
Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «гражданство в обмен на инвестиции» в 2019 году. Мальтийские паспорта тогда получили более 3 тысяч человек, из которых 300 человек – это россияне и выходцы из бывших советских республик.
В списке получателей «золотых паспортов» оказался совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Сам бизнесмен подтвердил РБК данную информацию. Предприниматель сообщил, что у него есть предприятия в европейских странах, а паспорт Мальты позволит ему экономить время на передвижении.
В списке новых граждан Мальты также есть полные тезки основателя сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея (бывший вице-президент НОВАТЭКа), одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова, акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова и гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.