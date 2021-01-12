СКР будет расследовать дело о ДТП с самосвалом как преступление против военной службы
Ранее сообщалось, что после аварии с самосвалом и военными автобусами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения, повлекшее смерть двух и более человек»
Следственный комитет намерен расследовать дело о гибели четырех военнослужащих в ДТП с самосвалом в Подмосковье по признакам преступления против военной службы.
Ранее сообщалось, что после аварии с самосвалом и военными автобусами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил вождения, повлекшее смерть двух и более человек», сообщает «Интерфакс».
Водитель самосвала задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. Задержанный водитель своей вины в ДТП не признает.
Напомним, что крупное ДТП произошло 11 января на Новорижском шоссе в Московской области. По данным следствия, водитель самосвала не справился с управлением и протаранил колонну военных автобусов, которая остановилась на дороге. В результате аварии погибли четыре человека, еще 24 человека пострадали.