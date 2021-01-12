Власти США пригласили российских дипломатов на инаугурацию Джо Байдена
В российском консульстве в Вашингтоне сообщили, что получили приглашение от Белого дома и планируют принять участие в инаугурации Джо Байдена на уровне посла
Власти США пригласили российских дипломатов на инаугурацию нового президента страны Джо Байдена.
В российском консульстве в Вашингтоне сообщили РИА Новости, что получили приглашение от Белого дома и планируют принять участие в инаугурации Джо Байдена на уровне посла.
Отметим, что первоначально планировалось допустить на инаугурацию только членов Конгресса США и их гостей.
Торжественная церемония вступления Джо Байдена в должность президента США должна состояться 20 января. Накануне действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Вашингтоне из-за экстренных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности инаугурации Байдена. В свою очередь Минобороны разрешило задействовать в день инаугурации до 15 тысяч военных.