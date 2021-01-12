Российские власти предупредили бизнес о росте числа проверок в 2021 году
Одновременно с этим замминистра отметил, что в общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса прописано продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год
Заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев анонсировал рост числа проверок бизнеса в 2021 году.
В интервью «Известиям» чиновник заявил, что «если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет». По словам Херсонцева, в 2020 году надзорные ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, поэтому в новом году они будут «наверстывать упущенное».
«Не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», - пояснил замминистра.
Проверки бизнеса будут осуществлять в первую очередь сотрудники Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.
Одновременно с этим замминистра отметил, что в общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса прописано продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год.