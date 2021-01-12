12 января 2021, 02:34
Власти Черногории разрешили туристам въезжать в страну без теста на COVID-19
Власти Черногории отменили требование о предоставлении справки с результатом тестирования на коронавирус для приезжающих в страну. Данная ограничительная мера действовала с 22 декабря
Власти Черногории отменили требование о предоставлении справки с результатом тестирования на коронавирус для приезжающих в страну. Данная ограничительная мера действовала с 22 декабря.
Глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Божович сообщила, что власти решили не только отменить справки с результатами теста на COVID-19 для туристов, но и восстановить междугородное сообщение в Черногории, прерванное из-за пандемии.
В Черногории с начала пандемии коронавирус выявили у 52,4 тыс. человек. Всего в стране проживают 600 тыс. человек.