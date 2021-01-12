СКР с четвертого раза возбудил дело о похищении модератора оппозиционного Telegram-канала
Следственный комитет по Краснодарскому краю с четвертого раза возбудил уголовное дело по факту похищения модератора чата Telegram-канала «1Adat» Салмана Тепсуркаева, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова
Следственный комитет по Краснодарскому краю с четвертого раза возбудил уголовное дело по факту похищения модератора чата Telegram-канала «1Adat» Салмана Тепсуркаева, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. До этого следствие трижды отказывало заявителям в возбуждении дела.
В организации «Комитет против пыток» сообщили, что дело заведено по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Ранее краснодарские следователи направляли материалы проверки по факту похищения Салмана Тепсуркаева в Чечню, так как автомобиль предполагаемых похитителей пересек границу республики. При этом чеченские силовики три раза отказывали в возбуждении дела в связи «с отсутствием состава преступления».
7 сентября 2020 года человек с ником «Охотник» опубликовал в чате Telegram-канала «1Adat» видеозапись, на которой Салман Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя, а затем пытается сесть на стеклянную бутылку.
Перед этим модератор был похищен неизвестными. Только через сутки родственники Тепсуркаева по геолокации установили, что его телефон находится на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, расположенного в Грозном.