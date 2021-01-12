Меню
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
12 января 2021, 02:12

СКР с четвертого раза возбудил дело о похищении модератора оппозиционного Telegram-канала

Следственный комитет по Краснодарскому краю с четвертого раза возбудил уголовное дело по факту похищения модератора чата Telegram-канала «1Adat» Салмана Тепсуркаева, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова

СКР с четвертого раза возбудил дело о похищении модератора оппозиционного Telegram-канала

Следственный комитет по Краснодарскому краю с четвертого раза возбудил уголовное дело по факту похищения модератора чата Telegram-канала «1Adat» Салмана Тепсуркаева, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. До этого следствие трижды отказывало заявителям в возбуждении дела.

В организации «Комитет против пыток» сообщили, что дело заведено по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее краснодарские следователи направляли материалы проверки по факту похищения Салмана Тепсуркаева в Чечню, так как автомобиль предполагаемых похитителей пересек границу республики. При этом чеченские силовики три раза отказывали в возбуждении дела в связи «с отсутствием состава преступления».

7 сентября 2020 года человек с ником «Охотник» опубликовал в чате Telegram-канала «1Adat» видеозапись, на которой Салман Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя, а затем пытается сесть на стеклянную бутылку.

Перед этим модератор был похищен неизвестными. Только через сутки родственники Тепсуркаева по геолокации установили, что его телефон находится на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, расположенного в Грозном.

Материалы по теме
В Грозном пропали трое дагестанцев. Один из них критиковал в интернете Рамзана Кадырова
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 1,17 млн евро семьям пропавших в Чечне граждан
Страсбургский суд обязал Россию выплатить миллион евро семьям пропавших без вести чеченцев
Сейчас на главной
«Пора наверстывать упущенное»
власть и бизнес
«Пора наверстывать упущенное»
Одновременно с этим замминистра отметил, что в общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса прописано продление моратория на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год
Власти Черногории разрешили туристам въезжать в страну без теста на COVID-19
туризм
Власти Черногории разрешили туристам въезжать в страну без теста на COVID-19
Власти Черногории отменили требование о предоставлении справки с результатом тестирования на коронавирус для приезжающих в страну. Данная ограничительная мера действовала с 22 декабря
Уфа планирует побороться за Олимпиаду-2030
олимпиада
Уфа планирует побороться за Олимпиаду-2030
Власти республики Башкирия заявили о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр. На проведение зимней Олимпиады-2030 также претендуют японский Саппоро, американский Солт-Лейк-Сити и испанская Барселона
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении госохраны всем сотрудникам МВД и Росгвардии
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который распространяет меры государственной защиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки
Мирный атом в каждый организм
коронавирус
Мирный атом в каждый организм
Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Они считают, что убить COVID-19 могут слабые дозы радиации. Ученые заявили, что в данном случае радиация не навредит пациенту, а использовать против коронавируса можно мягкий рентген
Ребенок из Уфы с диагнозом СМА выиграл в лотерею лекарство за 160 млн рублей
неизлечимые болезни
Ребенок из Уфы с диагнозом СМА выиграл в лотерею лекарство за 160 млн рублей
Девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Уфы выиграла в лотерею самый дорогой препарат в мире Zolgensma. Стоимостью этого лекарства составляет 160 млн рублей
В России начались испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
вакцина от коронавируса
В России начались испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
В России началось открытое исследование вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат был создан на основе одной из двух доз вакцины «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Табачные компании обяжут производить самозатухающие сигареты
сигареты
Табачные компании обяжут производить самозатухающие сигареты
Минздрав и МЧС России предложили ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Сейчас ведомства готовят соответствующий законопроект
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «трескучие морозы»
погода
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «трескучие морозы»
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о «трескучих морозах», которые ожидаются на этой неделе. Дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до -18 градусов
Российских водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
ПДД
Российских водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
МВД России и Министерство юстиции предложили ужесточить наказания для водителей за грубые нарушения ПДД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)
Аналитики предупредили о росте оптовых цен на топливо в январе
топливо
Аналитики предупредили о росте оптовых цен на топливо в январе
В период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 % и составили 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. В январе 2021 года рост оптовых цен на топливо продолжится
Медики сообщили о расстройстве психики у переболевших коронавирусом
коронавирус
Медики сообщили о расстройстве психики у переболевших коронавирусом
Врач в своем Instagram написала, что еще в начале пандемии коронавируса специалисты зафиксировали серьезные изменения поведенческих реакций у переболевших COVID-19 пациентов
Политика
«Народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции. Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город»
В Австрии министр ушла в отставку из-за плагиата в научной работе
плагиат
В Австрии министр ушла в отставку из-за плагиата в научной работе
Обвинения в некорректных заимствованиях против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер
Откуда деньги?
наличные
Откуда деньги?
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Под проверку попадут снятие указанной суммы в банкомате, кассе банка или зачислении суммы на счет физического лица
Авторская колонка
О подкреплённой неподсудностью «стабильности»
На Западе спецслужбы не взрывают и не травят всех подряд, как в России, потому, что для такой операции хрен ещё найдёшь исполнителя. Сегодняшний президент хочет, чтобы ты кого-то отравил. А через 4 года придёт другой – и посадит пожизненно за это отравление и тебя и своего предшественника
Авдерин Валерий
В Яванском море нашли обломки индонезийского «Боинга» и тела погибших
авиакатастрофа
В Яванском море нашли обломки индонезийского «Боинга» и тела погибших
Руководитель Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито сообщил, что тела пассажиров и обсломки самолета были найдены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу
Власти нескольких стран с начала года ужесточили правила въезда для туристов
туризм
Власти нескольких стран с начала года ужесточили правила въезда для туристов
Так, власти Кубы сообщили, что с 10 января все прибывающие на остров должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета