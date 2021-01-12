12 января 2021, 01:41
Уфа планирует побороться за зимние Олимпийские игры 2030 года
Власти республики Башкирия заявили о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр. На проведение зимней Олимпиады-2030 также претендуют японский Саппоро, американский Солт-Лейк-Сити и испанская Барселона
Власти республики Башкирия заявили о планах подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в Уфе.
Пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова сообщила РИА Новости, что заявочная кампания еще не стартовала, а власти пока только прорабатывают этот вопрос.
На проведение зимней Олимпиады-2030 также претендуют японский Саппоро, американский Солт-Лейк-Сити и испанская Барселона.
Отметим, что до 2019 года столица Олимпийских игр выбиралась путем голосования членов Международного олимпийского комитета (МОК). Сейчас столицу выбирает специальная комиссия, в которую входят представители МОК, Международного паралимпийского комитета, международных федераций, национальных олимпийских комитетов и сами атлеты.