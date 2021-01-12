Благотворительный фонд экс-жены Аркадия Ротенберга зарегистрировал домен «коллекция первой леди»
Благотворительный фонд бывшей супруги миллиардера и «друга президента» Аркадия Ротенберга, зарегистрировал домен по адресу thefirstladycollection.ru («коллекция первой леди»)
Благотворительный фонд бывшей супруги миллиардера и «друга президента» Аркадия Ротенберга, зарегистрировал домен по адресу thefirstladycollection.ru («коллекция первой леди»).
Сайт пока пустой, поэтому неизвестно, о какой коллекции идет речь, сообщает «МБХ медиа».
Наталья Ротенберг еще в 2018 году зарегистрировала два товарных знака на свою фамилию – в латинском и кириллическом вариантах написания. Бренды зарегистрированы в категориях парфюмерия, одежда, обувь, спортивная экипировка и различные услуги.
Наталья и Аркадий Ротенберг развелись в 2013 году. Экс-супруга миллиардера ранее призналась, что муж отдал ей все, что они совместно нажили, а она не претендовала на долю в его бизнесе.
Отметим также, что «первой леди» в России считается жена главы государства.