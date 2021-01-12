Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении госохраны всем сотрудникам МВД и Росгвардии
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который распространяет меры государственной защиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который распространяет меры государственной защиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.
Согласно действующему законодательству, рассчитывать на государственную охрану могут прокуроры, следователи, сотрудники уголовно-исполнительной системы, ФСБ, Следственного комитета, органов принудительного исполнения, органов государственной охраны, таможенных, налоговых, антимонопольных, и других органов.
Что касается сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР, то им для получения госзащиты необходимо соблюдать требования, установленные законом. В частности, они должны участвовать в осуществлении оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания, в охране общественного порядка, в исполнении приговоров, либо участвовать в борьбе с терроризмом и спецоперациях.
Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, должен ликвидировать неравенство между сотрудниками силовых ведомств в вопросе получения государственной охраны.