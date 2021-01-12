Российские ученые сообщили об эффективности использования радиации против COVID-19
Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Они считают, что убить COVID-19 могут слабые дозы радиации. Ученые заявили, что в данном случае радиация не навредит пациенту, а использовать против коронавируса можно мягкий рентген
Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Они считают, что убить COVID-19 могут слабые дозы радиации.
Ученые заявили, что в данном случае радиация не навредит пациенту, а использовать против коронавируса можно мягкий рентген и ультрафиолет.
Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин рассказал РИА Новости, что «суть этой пионерской идеи» состоит в том, что огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. При этом деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Таким образом, ученые делают вывод, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.
В настоящий момент российские специалисты работают над методикой лечения коронавируса радиацией.