11 января 2021, 18:54
В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов. Есть погибшие
В Московской области на Новорижском шоссе самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия четыре человека погибли, восемь пострадали
Фото: Газета.ру
В Московской области на Новорижском шоссе самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия четыре человека погибли, восемь пострадали.
По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и допустил столкновение с военными автобусами. Повреждения получили пять автобусов.
По данным РИА Новости, все погибшие и пострадавшие – военнослужащие. Сейчас движение транспорта в районе аварии серьезно затруднено.
Telegram-канал LifeShot сообщает, что в аварии с самосвалом погибли Михаил Петров (20 лет), Алексей Волчок, (19 лет), Дмитрий Стрижков (20 лет), Игорь Фураев (19 лет).