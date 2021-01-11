Власти Москвы открыли запись на прививку от коронавируса для работников IT и туризма
Также привиться от COVID-19 смогут научные работники, сотрудники агентств недвижимости, работник гостиниц и те, кто осуществляет социальное обслуживание населения через частные и некоммерческие организации
Фото: riamo.ru
Власти Москвы анонсировали вакцинацию от коронавирусной инфекции работников сфер ИТ и туризма. Они смогут записаться на прививку с 13 января.
Также привиться от COVID-19 смогут научные работники, сотрудники агентств недвижимости, работник гостиниц и те, кто осуществляет социальное обслуживание населения через частные и некоммерческие организации.
Напомним, что вакцинироваться от коронавируса в России можно совершенно бесплатно.