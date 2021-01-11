Самарская прокуратура признала незаконным самостроем дачи чиновников около нацпарка
Надзорное ведомство установило, что строительство загородных домов рядом с нацпарком велось с нарушением градостроительного и земельного законодательства
Прокуратура Самарской области признала дачи региональных чиновников, распложенные рядом с национальным парком, самовольными постройками.
Надзорное ведомство установило, что строительство загородных домов рядом с нацпарком велось с нарушением градостроительного и земельного законодательства.
«Возведенные объекты являются самовольными постройками. Разрешения на их строительство не выдавались», - сообщил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, слова которого приводит «МБХ медиа».
Дачи чиновников построены на участках, которые принадлежат семьям первых лиц Борского района Самарской области Эдуарда Ардабьева и Владимира Инченкова. Официально эта земля была выведена из лесного фонда, однако на момент начала строительства категория земель и пятый класс пожарной опасности не допускали возведения капитальных жилых строений.
Стоит отметить, что судебного решения о сносе незаконных построек пока вынесено не было.