Следователи провели обыски в мэрии Норильска по делу о сходе лавины на горнолыжном курорте
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в мэрии Норильска в рамках расследования дела о гибели трех человек в результате схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная»
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в мэрии Норильска в рамках расследования дела о гибели трех человек в результате схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная».
Следствие проверяет действия сотрудников городской администрации, которые заключили договор аренды территории в лавиноопасном месте.
Обыски в рамках уголовного дела также прошли у арендатора земельного участка, который передал данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора и других организациях и учреждениях.
В СКР сообщили, что попавшие под лавину домики не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а были построены Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта на арендованной земле. Дом, в котором погибли три человека, был построен главой семьи «самовольно, без каких-либо разрешительных документов».
Лавина на горнолыжном курорте в Норильске сошла в ночь на 9 января на домики, которые сдавались в аренду отдыхающим. В результате происшествия погибла супружеская пара и их полуторагодовалый ребенок. Старший сын госпитализирован с тяжелыми травмами.