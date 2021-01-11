В интернет попала база данных о российских владельцах автомобилей Hyundai
На теневых форумах появилась в продаже база данных владельцев автомобилей Hyundai из России. В этой базе содержатся данные о 1,3 млн собственников южнокорейских машин, которые регистрировались на сайте hyundai.ru
На теневых форумах появилась в продаже база данных владельцев автомобилей Hyundai из России. В этой базе содержатся данные о 1,3 млн собственников южнокорейских машин, которые регистрировались на сайте hyundai.ru.
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что покупателям предлагаются ФИО, телефоны, адреса электронных почт и домашние адреса клиентов Hyundai, а также информация о купленных ими транспортных средствах, заказах запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.
Стоимость этой базы составляет 2 тысячи долларов, а ее продавец имеет высокий рейтинг и ранее не был замечен в продаже фейковых данных.
Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил «Коммерсанту», что выставленная на продажу база данных представляет собой «дамп» SQL-сервера, который обслуживает сайт российского офиса Hyundai. Это означает, что источником утечки стала уязвимость в этом сервере.
Эксперты по безопасности считают, что данная утечка поможет злоумышленникам вычислять автомобили с целью угона. Также эта база будет интересна страховым компаниям.