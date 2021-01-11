Смольный выделил 7 млн рублей на изготовление почетных грамот от губернатора
По условиям контракта, подрядчик должен изготовить 4,5 тысячи «благодарностей» и «почетных грамот» от имени губернатора северной столицы в багетных рамах и футлярах из «дизайнерского картона»
Власти Санкт-Петербурга выделили 7,1 млн рублей на изготовление грамот от имени губернатора Александра Беглова.
В ходе проведения аукциона стоимость госконтракта снизилась до 3,5 млн рублей. Победителем тендера стало ООО «Компания «Райз».
По условиям контракта, подрядчик должен изготовить 4,5 тысячи «благодарностей» и «почетных грамот» от имени губернатора северной столицы в багетных рамах и футлярах из «дизайнерского картона».
Так, одна «Благодарность» в багете и футляре обойдется городскому бюджету в 1552 рубля, а «Почетная грамота» - 1650 рублей, сообщает Znak.com.