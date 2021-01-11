Российских чиновников призвали отказаться от рабочих чатов в WhatsApp
Член Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал чиновников отказаться от рабочих чатов в мессенджере WhatsApp
Член Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал чиновников отказаться от рабочих чатов в мессенджере WhatsApp.
Общественник заявил, что обновленное пользовательское соглашение WhatsApp обязывает людей делиться своими данными с соцсетью Facebook. Последняя получит номера телефонов пользователей, информацию об их транзакциях и IP-адресах.
«Год начался очень динамично, исполняются все наши мрачные прогнозы и предостережения, которые Общественная палата РФ делала в декабре, когда я представил 15 новых главных информационных угроз для гражданского общества», - заявил Александр Малькевич, слова которого приводит ТАСС.
Общественник считает, что из-за обновления пользовательского соглашения мессенджера «российским чиновникам следует перестать общаться в WhatsApp по рабочим вопросам». «Надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб», - заявил г-н Малькевич.