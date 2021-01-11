В России начались испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
В России началось открытое исследование вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат был создан на основе одной из двух доз вакцины «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
В России началось открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат был создан на основе одной из двух доз вакцины «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Последняя уже используется для вакцинации населения.
Оценка безопасности и эффективности «Спутник Лайт» продлится до 31 декабря 2021 года. Проводят исследование Сеченовский университет в Москве, ООО «НИЦ Эко-безопасность» и «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России в Санкт-Петербурге.
Глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что «Спутник Лайт» представляет собой не измененный первый компонент двухфазной вакцины «Спутник V». Эффективность нового препарата будет составлять около 85%, а иммунитет от нее будет недолгим.
Власти рассматривают вариант массовой вакцинации населения от COVID-19 только первой дозой вакцины как компромиссное решение, позволяющее предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом при условиях, когда промышленность не может создать полноценную двухкомпонентную вакцину в необходимых количествах.