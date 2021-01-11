В Грозном построят новую мечеть и назовут ее именем Рамзана Кадырова
Сам г-н Кадыров заявил, что против присвоения своего имени новой мечети, однако соратники, духовенство и граждане «убедили его увековечить свое имя в названии мечети»
В Грозном началось строительство мечети, которую планируется назвать именем действующего главы республики Рамзана Кадырова.
Как сообщает региональный телеканал «Грозный», решение присвоить новой мечети имя Рамзана Кадырова было принято «по многочисленным просьбам жителей Чечни».
Сам г-н Кадыров заявил, что против присвоения своего имени новой мечети, однако соратники, духовенство и граждане «убедили его увековечить свое имя в названии мечети».
Будущая мечеть имени Рамзана Кадырова будет вмещать около двух тысяч прихожан. Курировать строительство поручено помощнику главы Чечни Амруди Эдильгириеву.
Напомним, ранее «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что в чеченских городах и селах 346 улиц носят имена Рамзана Кадырова, его отца Ахмата Кадырова и других родственников.