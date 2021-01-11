Табачные компании обяжут производить самозатухающие сигареты
Минздрав и МЧС России предложили ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Сейчас ведомства готовят соответствующий законопроект
Минздрав и МЧС России предложили ввести новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Сейчас ведомства готовят соответствующий законопроект.
Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев сообщил агентству ТАСС, что в настоящее время ведомство прорабатывает стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими. Представитель ведомства пояснил, что в сигаретную бумагу должно вставляться приспособление в форме кольца, которое тушит сигарету, если человек не делает новую затяжку.
В МЧС отметили, что самозатухающие сигареты уже производятся в некоторых странах Европы. Кроме того, такие технологии использовались во времена СССР, и пожаров из-за курильщиков практически не происходило.
В современном производстве для сигарет используют селитрованную бумагу, которая очень хорошо горит. При этом непотушенные сигареты являются одной из основных причин возникновения пожаров в России.