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Общество
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11 января 2021, 12:07

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 23 315 человек

С начала пандемии, по версии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекция была выявлена у 3 425 269 человек. Из них 62 273 человека скончались от осложнений

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 23 315 человек

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 315 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 436 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

С начала пандемии, по версии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекция была выявлена у 3 425 269 человек. Из них 62 273 человека скончались от осложнений.

В Москве за минувшие сутки выявили 4 646 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 004, в Московской области – 1 315, в Нижегородской области – 474, в Свердловской области – 384, в Ростовской области – 390, в Воронежской области – 392, в Красноярском крае – 316, в Вологодской области - 301. В остальных регионах было выявлено менее 300 случаев заражения COVID-19 в сутки.

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