Жителям Москвы и Подмосковья пообещали «трескучие морозы»
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о «трескучих морозах», которые ожидаются на этой неделе. Дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до -18 градусов
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о «трескучих морозах», которые ожидаются на этой неделе. Дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до -18 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что на этой неделе в столице ожидается по-настоящему зимняя погода. Со вторника в центр европейского континента придет холодный воздух с севера Сибири, а дальнейшее похолодание будет связано с воздухом с юга Сибири.
Во вторник, 12 января, температура воздуха днем опустится до -13 градусов, а ночью – до -23. Самыми холодными днями станут среда и четверг, когда столбики термометров опустятся до -18, -19 градусов.