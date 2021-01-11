Мэрия Москвы будет собирать данные о доходах горожан и оценках школьников
Согласно тендерной документации, московские власти планируют собирать номера паспортов москвичей, СНИЛС, ИНН, полисов ОМС и других документов. Также система будет собирать данные о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте москвичей
Мэрия Москвы потратит 185 млн рублей на сбор новых персональных данных о столичных семьях. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
Согласно тендерной документации, московские власти планируют собирать номера паспортов москвичей, СНИЛС, ИНН, полисов ОМС и других документов. Также система будет собирать данные о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте, месте работы, номер карты «Тройка» и данные о домашних питомцах москвичей.
В городской системе будут храниться данные об успеваемости московских школьников, а кроме того, в систему будет включен модуль, который проверит информацию о реальных доходах человека.
Представитель Департамента информационных технологий (ДИТ) сообщил «Коммерсанту», что сбор дополнительной информации о москвичах необходим для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru и упрощения процедуры получения государственных услуг.