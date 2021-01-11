Российских водителей будут лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
МВД России и Министерство юстиции предложили ужесточить наказания для водителей за грубые нарушения ПДД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)
МВД России и Министерство юстиции предложили ужесточить наказания для водителей за грубые нарушения ПДД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
По замыслу ведомств, автомобилистов необходимо лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД в течение одного года. Срок лишения прав при этом составит до 1,5 лет.
Грубыми нарушениями ПДД, например, считаются превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. При этом будет учитываться сочетание любых трех грубых нарушений, а их полный список будет содержаться в КоАП, сообщает «КоммерсантЪ».
Также предлагается ужесточить наказание для пьяных водителей, с которыми в машине находились дети до 16 лет. Им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.