Аналитики предупредили о росте оптовых цен на топливо в январе
В период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 % и составили 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. В январе 2021 года рост оптовых цен на топливо продолжится
В России в январе текущего года ожидается резкий рост оптовых цен на топливо в связи с повышением мировых цен на нефть.
В период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 % и составили 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. В январе 2021 года рост оптовых цен на топливо продолжится.
По данным «Коммерсанта», правительство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако в январе именно нефтяным компаниям придется заплатить по этому механизму в федеральный бюджет.
Повышение оптовых цен на бензин аналитики связывают со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж бензина в конце декабря прошлого года сократился на 15%.
Эксперты считают, что повышение мировых цен на нефть выгодно только нефтяным компаниям, так как экспорт топлива для них становится еще более выгодным.