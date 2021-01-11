Медики сообщили о расстройстве психики у переболевших коронавирусом пациентов
Врач в своем Instagram написала, что еще в начале пандемии коронавируса специалисты зафиксировали серьезные изменения поведенческих реакций у переболевших COVID-19 пациентов
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко предупредила россиян о возможных расстройствах психики после заражения коронавирусом.
Врач в своем Instagram написала, что еще в начале пандемии коронавируса специалисты зафиксировали серьезные изменения поведенческих реакций у переболевших COVID-19 пациентов. При этом тогда медики объяснили такое явление страхом людей перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе, связанной с карантинными ограничениями.
Анастасия Повторейко сообщила, что специалисты Оксфордского университета выявляют у каждого пятого ковидного пациента расстройства психики. В некоторых случаях такие расстройства впервые диагностируются после заражения COVID-19.
Так, у пациентов с COVID-19 может возникать состояние бреда или психомоторное возбуждение.