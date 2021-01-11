Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова о желающих «поесть и поспать» в больнице жителях села
В ходе встречи с жителями поселка чиновница заявила о закрытии круглосуточного стационара. По словам Шангиной, Хилокская Центральная райбольница имеет кредиторскую задолженность в размере 35 млн рублей
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за свои слова о причинах закрытия участковой больницы в поселке Харагун.
В ходе встречи с жителями поселка чиновница заявила о закрытии круглосуточного стационара. По словам Шангиной, Хилокская Центральная райбольница имеет кредиторскую задолженность в размере 35 млн рублей. Поэтому сейчас для учреждения стоит задача «выжить», сэкономив на ночевке и питании.
Министр отметила, что больница будет перепрофилирована во врачебную амбулаторию и перестанет работать в ночное время.
Затем Анна Шангина сравнила больницу с гипермаркетом, которого в селе нет из-за его нерентабельности, и добавила, что местные жители приходят в стационар «переночевать и поесть».
После критики в свой адрес глава Минздрава Забайкалья решила извиниться за свои слова. «Прошу простить меня за резкое высказывание «за поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг», — говорится в официальном заявлении чиновницы.