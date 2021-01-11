«Народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции. Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город»
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий. Свою отставку чиновница объяснила проблемами со здоровьем.
В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции. Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город».
В понедельник, 11 января, Авксентьева внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.
Она также обратилась в жителям Якутска с просьбой поддержать на выборах мэра первого заместителя главы городского округа «Город Якутск» Евгения Григорьева.
«Команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены», — отметила Сардана Авксентьева.
Градоначальница сообщила, что после отставки она станет советником исполняющего обязанности мэра на общественных началах. «Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку"», - добавила Сардана Авксентьева.
Напомним, после победы на мэрских выборах «народный кандидат» Сардана Авксентьева ради экономии бюджетных средств отказалась от инаугурации и продала купленные за счет госказны служебные автомобили. Накануне 2019 года мэр распорядилась отменить новогодние корпоративы в органах власти, а на сэкономленные деньги организовать праздники в социальных учреждениях.