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11 января 2021, 07:44

«Народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции. Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город»

«Народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий. Свою отставку чиновница объяснила проблемами со здоровьем.

В Instagram Сардана Авксентьева написала, что семья серьезно обеспокоена ее здоровьем, а также сообщила о предстоящей операции.  Причинами ухудшения здоровья мэр назвала стрессы и «постоянную тревогу за город».

В понедельник, 11 января, Авксентьева внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Она также обратилась в жителям Якутска с просьбой поддержать на выборах мэра первого заместителя главы городского округа «Город Якутск» Евгения Григорьева.

«Команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены», — отметила Сардана Авксентьева.

Градоначальница сообщила, что после отставки она станет советником исполняющего обязанности мэра на общественных началах. «Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку"», - добавила Сардана Авксентьева.

Напомним, после победы на мэрских выборах «народный кандидат» Сардана Авксентьева ради экономии бюджетных средств отказалась от инаугурации и продала купленные за счет госказны служебные автомобили. Накануне 2019 года мэр распорядилась отменить новогодние корпоративы в органах власти, а на сэкономленные деньги организовать праздники в социальных учреждениях.

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