Связанные с «поваром Путина» компании за год получили госконтракты на 40,5 млрд рублей
Компании, связанные с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», в прошлом году выиграли 809 тендеров общей стоимостью 40 млрд 461 млн рублей
Компании, связанные с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», в прошлом году выиграли 809 тендеров общей стоимостью 40 млрд 461 млн рублей.
По данным «МБХ медиа», госконтракты на указанную сумму достались 13 компаниям. Из 809 тендеров 176 выиграла фирма «Руссоцкапитал», которая заработала на государственных подрядах 10,5 млрд рублей. Все контракты касались организации питания в московских школах и управах.
Компания «Верона», которую СМИ также связывают с Пригожиным, получила 112 госконтрактов на 7,5 млрд рублей. «Комбинат дошкольного питания» выиграл 81 тендер на 6,5 млрд рублей. По условиям этих контрактов, подрядчики должны были обеспечить питанием школы и колледжи.
Контракты на организацию питания в государственных учреждениях в прошлом году также получили «Школьник-ЮЗ» (5 млрд рублей), «Вито-1» (4 млрд рублей), «Вилмап» (3,3 млрд рублей), АВК (1,85 млрд рублей), «Продфудсервис» (986 млн рублей), «Московский школьник» (435 млн рублей), «Социальное питание “Центр”» (93 млн рублей), МСК (87 млн рублей), «Главная линия» (60,9 млн рублей) и «КДП-Кетеринг» (35 млн рублей).