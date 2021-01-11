11 января 2021, 02:39
В России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая разновидность COVID-19 была выявлена у российского гражданина, который накануне прилетел из Великобритании
Фото: ТАСС
В России зарегистрирован первый случай заражения «британским штаммом» коронавирусной инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая разновидность COVID-19 была выявлена у российского гражданина, который накануне прилетел из Великобритании.
Напомним, что именно в этой стране новый штамм коронавируса начал распространяться с начала декабря. Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «британский штамм» оказался более заразным обычной коронавирусной инфекции.
Из-за нового штамма Россия и ряд других стран приостановили авиасообщение в Великобританией. Тем не менее, этот вид коронавируса уже был выявлен более чем в 40 странах.