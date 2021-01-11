В Австрии министр ушла в отставку из-за плагиата в научной работе
Обвинения в некорректных заимствованиях против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер
В Австрии министр труда, семьи и молодежи Кристина Ашбахер ушла в отставку на фоне сообщений об обнаружении в ее дипломе и диссертации плагиата.
Обвинения в некорректных заимствованиях против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер. Он назвал дипломную работу г-жи Ашбахер «научной катастрофой».
Сама Кристина Ашбахер обвинения в свой адрес опровергла, а увольнение объяснила «предубеждениями» желанием защитить свою семью от враждебности.
Администрация университета в Винер-Нойштадте, в котором училась министр, анонсировала проведение проверки по факту плагиата в дипломе Ашбахер.
Отметим, что в России проблемой плагиата в научный работах чиновников занимается сообщество «Диссернет». Однако пока никто из российских чиновников не ушел в отставку из-за некорректных заимствований в своих диссертациях.