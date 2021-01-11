11 января 2021, 01:39
Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный заразился коронавирусом
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусной инфекцией. В своем Instagram глава округа написал, что пока он чувствует себя удовлетворительно, лечится дома и работает удаленно
Фото: adm-nao.ru
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусной инфекцией.
В своем Instagram глава округа написал, что пока чувствует себя удовлетворительно, лечится дома и работает удаленно.
Юрий Бездудный также отметил, что от коронавируса «не застрахован никто».
С начала пандемии в Ненецком АО коронавирус выявили у 815 человек. Согласно официальной статистике, в регионе от новой инфекции умерших нет.
4 января COVID-19 заразился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Сейчас чиновник находится на лечении в читинской клинической больниц. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.