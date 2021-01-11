Тюменские силовики задержали хозяйку частного дома престарелых, в котором сгорели семь человек
Следственный комитет по Тюменской области сообщил о задержании хозяйки частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли семь человек
Следственный комитет по Тюменской области сообщил о задержании хозяйки частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли семь человек.
В отношении хозяйки частного дома престарелых возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также СКР возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Одновременно с этим проводится проверка в отношении контролирующих органов, которые не проверяли должным образом частный дом престарелых.
Пожар в пансионате, расположенном в поселке Боровский, произошел 9 января 2021 года. В результате происшествия погибли четверо мужчин и три женщины пожилого возраста.
В прокуратуре Тюменской области сообщили о проверке всех домов престарелых в регионе в связи с гибелью людей в частном пансионате.
Территориальным прокурорам поручено провести проверку объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, а также принять меры к установлению фактов незаконной организации частными лицами пансионатов для проживания пожилых граждан.