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11 января 2021, 01:11

Тюменские силовики задержали хозяйку частного дома престарелых, в котором сгорели семь человек

Следственный комитет по Тюменской области сообщил о задержании хозяйки частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли семь человек

Тюменские силовики задержали хозяйку частного дома престарелых, в котором сгорели семь человек
Фото: Znak.com

Следственный комитет по Тюменской области сообщил о задержании хозяйки частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли семь человек.

В отношении хозяйки частного дома престарелых возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Также СКР возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Одновременно с этим проводится проверка в отношении контролирующих органов, которые не проверяли должным образом частный дом престарелых.

Пожар в пансионате, расположенном в поселке Боровский,  произошел 9 января 2021 года. В результате происшествия погибли четверо мужчин и три женщины пожилого возраста.

В прокуратуре Тюменской области сообщили о проверке всех домов престарелых в регионе в связи с гибелью людей в частном пансионате.

Территориальным прокурорам поручено провести проверку объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, а также принять меры к установлению фактов незаконной организации частными лицами пансионатов для проживания пожилых граждан.

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