В России ужесточили контроль за снятием крупных сумм с банковских счетов
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Под проверку попадут снятие указанной суммы в банкомате, кассе банка или зачислении суммы на счет физического лица
В России 10 января вступили в силу поправки в законодательство, которые ужесточают контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Под проверку попадут снятие указанной суммы в банкомате, кассе банка или зачислении суммы на счет физического лица.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС пояснил, что такие финансовые операции не будут блокироваться, однако сведения о них направят в Росфинмониторинг.
Также власти намерены контролировать денежные переводы по почте и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей. Проверяться будут и сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.