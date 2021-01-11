11 января 2021, 00:10
В Омске в 15-градусный мороз жителей десятков домов оставили без тепла для профилактики
Отсутствие отопления в домах местные чиновники объяснили профилактическими работами, которые проводит муниципальное предприятие «Тепловая компания»
В Омске в 15-градусный мороз жителей более 50 домов оставили без отопления «для профилактики».
По данным регионального портала «Омск-Информ», отопление коммунальщики отключили в 52-х жилых домах по улицам Малиновского, 20 лет РККА, 5-я Кордная, 16-й Военный городок.
Отсутствие отопления в домах местные чиновники объяснили профилактическими работами, которые проводит муниципальное предприятие «Тепловая компания».
«Это именно намеренное отключение, чтобы не допустить аварий на этих домах при новых морозах. Данные виды работ нельзя выполнять при низких температурах», — сообщили в департаменте.
Позже городские власти заявили о возобновлении подачи тепла в дома.