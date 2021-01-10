Защитники Шиеса объявили об окончании протеста против строительства мусорного полигона
Инициативная группа «Чистая Урдома», участники которой протестовали против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, объявила об окончании протеста
Инициативная группа «Чистая Урдома», участники которой протестовали против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, объявила об окончании протеста. Антимусорный протест на станции Шиес длился более двух лет.
Активисты заявили об окончании протеста в связи с «успешным исходом борьбы народа против строительства мусорного полигона». Сейчас в Шиесе продолжается снос и вывоз материалов полигона.
Участники протеста признали проект экотехнопарка в Шиесе «закрытым», а снос полигона - «необратимым».
Напомним, что построить мусорный полигон в Шиесе договорились мэр Москвы Сергей Собянин и теперь уже бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Предполагалось, что на полигон по железной дороге будут возить отходы из столицы.
Жители Архангельской области и соседней республики Коми выступали категорически против строительства полигона, поскольку это бы привело к отравлению почвы и воды, включая реку Северная Двина и Белое море.
Митинги против ссвалки в Шиесе начались в августе 2018 года, а рядом с самим полигоном был разбит лагерь экоактивистов. После отставки губернатора Орлова Арбитражный суд Архангельской области обязал ООО «Технопарк» снести объекты, построенные компанией на станции Шиес.