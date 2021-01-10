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10 января 2021, 09:56

На месте крушения индонезийского «Боинга» нашли обломки самолета и тела погибших

Руководитель Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито сообщил, что тела пассажиров и обсломки самолета были найдены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу

На месте крушения индонезийского «Боинга» нашли обломки самолета и тела погибших
Фото: РИА Новости

Индонезийские спасатели обнаружили на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Яванском море металлические обломки, части человеческих тел и одежду.

Руководитель Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито сообщил, что тела пассажиров и обсломки самолета были найдены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — заявил главный маршал индонезийской авиации Хади Тьяджанто, слова которого приводит AP.

Напомним, самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Потианак, пропал с радаров через 4 минуты после взлета. Позже власти страны сообщили, что лайнер потерпел крушение над Яванским морем.

На борту лайнера находились 62 человека, среди которых было минимум шесть детей.

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