Власти нескольких стран с начала года ужесточили правила въезда для туристов
Так, власти Кубы сообщили, что с 10 января все прибывающие на остров должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета
С начале 2021 года несколько иностранных государств изменили правила въезда для туристов из-за коронавирусной инфекции.
Так, власти Кубы сообщили, что с 10 января все прибывающие на остров должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Кроме того, по прибытии в страну туристам предстоит пройти повторное тестирование, а через пять дней сдать еще один тест.
Власти Великобритании обязали пассажиров самолетов, поездов и морских судов предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, который должен быть сделан в течение 72 часов до поездки. Данное требование касается не только иностранных туристов, но и британских граждан.
Пассажиры, прибывающие из стран с высоким уровнем заражения, должны пройти карантин даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Прибывающим в Грецию необходимо будет провести неделю на карантине и сдать тест на коронавирус.
Власти Шри-Ланки сообщили об открытии границ с 21 января и ввели требование для туристов предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых туристы должны будут жить в специальных зонах, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим власти Таиланда и Сингапура анонсировали отмены карантина для туристов, которые сделали прививку от коронавируса.