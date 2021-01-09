В Индонезии пассажирский самолет пропал с радаров через несколько минут после вылета
Сервис отслеживания полетов Flightradar24 сообщает, что Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, но спустя несколько минут после вылета связь с диспетчерами прекратилась
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air пропал с радаров. Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером после его вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Bloomberg.
Сервис отслеживания полетов Flightradar24 сообщает, что Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в индонезийский город Понтианак на острове Калимантан, но спустя несколько минут после вылета связь с диспетчерами прекратилась.
Телеканал CNN Indonesia сообщает, что после самолет вылетел в сторону Яванского моря, поднялся на высоту более трех километров, однако после этого за минуту опустился практически до уровня моря после чего связь с ним пропала.
Минтранс Индонезии объявил о начале поисковой операции на предполагаемом месте крушения самолета. Власти также сообщили, что на борту лайнера находились 62 человека.